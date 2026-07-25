Altın Alacaklar Dikkat! Fiyatlarda İbre Aşağı Döndü

Altın piyasasında 25 Temmuz Cumartesi itibarıyla düşüş eğilimi dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin doların üzerinden seyrini sürdürürken, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0.4 geriledi. Altın fiyatları 25 Temmuz Cumartesi ne durumda?

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Altın Alacaklar Dikkat! Fiyatlarda İbre Aşağı Döndü
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Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konuların başında ise "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?" sorusu geliyor.

Altın Alacaklar Dikkat! Fiyatlarda İbre Aşağı Döndü - Resim : 1

FİYATLAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

25 Temmuz Cumartesi 2026 itibarıyla altın fiyatları yeniden gündemde. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün akşam saatlerinde 4.072 dolar seviyesinde işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi.

Altın Alacaklar Dikkat! Fiyatlarda İbre Aşağı Döndü - Resim : 2

İşte 25 Temmuz 2026 güncel altın satış fiyatları:

  • Gram altın: 6.167,22 TL
  • Çeyrek altın: 10.100,00 TL
  • Yarım altın: 20.213,00 TL
  • Tam altın: 40.235,00 TL
  • Cumhuriyet altını: 41.587,00 TL
  • Gremse altın: 101.076,32 TL
  • Ons altın: 4.053,21 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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