Altında Sert Düşüş: Fiyatlar Çakıldı! İşte Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatları, ABD'deki mahkeme kararı ve güçlenen doların etkisiyle düşüşe geçti. Gram altın 4.115 TL’ye gerilerken, ons altın son 9 günün en düşük seviyesine indi. Piyasalarda dalgalanma sürüyor.

Son Güncelleme:
Altında Sert Düşüş: Fiyatlar Çakıldı! İşte Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasaları haftanın dördüncü gününe sert bir düşüşle başladı. 29 Mayıs Perşembe sabahı gram altın 4.115 TL alış fiyatıyla güne girerken, önceki kapanışa göre değer kaybetti. Çeyrek altın ise 6.711 TL'den alıcı buldu. Düşüşteki en büyük etken ise ABD'den gelen kritik mahkeme kararı ve dolardaki güçlenme oldu.

Altında Sert Düşüş: Fiyatlar Çakıldı! İşte Güncel Altın Fiyatları - Resim : 1

ABD'de federal mahkemenin, "Kurtuluş Günü tarifeleri"ni iptal etmesi, piyasalarda güvenli liman arayışını azalttı. Bu kararın ardından ons altın 3.245 dolara kadar gerileyerek son 9 günün en düşük seviyesini gördü. Günün ilk saatlerinde ise 3.270 dolarda denge arayışına giren ons altın, haftalık bazda yüzde 2,60'lık bir değer kaybı yaşamış durumda.

Altında Sert Düşüş: Fiyatlar Çakıldı! İşte Güncel Altın Fiyatları - Resim : 2

Analistler, kısa vadede altında dalgalı bir seyrin devam edebileceğini, ancak ons altında 3.250 doların altına inilmesi durumunda daha güçlü satış baskılarının oluşabileceğini vurguluyor.

GÜNCEL RAKAMLAR

Gram altın

Alış fiyatı: 4.112 TL

Satış fiyatı: 4.118

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.705 TL

Satış fiyatı: 6.769

Tam altın

Alış fiyatı: 26.619 TL

Satış fiyatı: 27.144

İslam Memiş 2 Ay Süre Verdi: Çok Büyük Olacakİslam Memiş 2 Ay Süre Verdi: Çok Büyük OlacakEkonomi

Altında Sürpriz Ralli: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?Altında Sürpriz Ralli: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın
Son Güncelleme:
Buzdolabınızda Koku Varsa Bu Noktaya Dikkat! Buzdolabınızda Koku Varsa Bu Noktaya Dikkat!
Bankalarda Konut Kredisi Faizi Uçtu: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı ve Aylık Taksit Tutarı Bankalarda Konut Kredisi Faizi Uçtu: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı
Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün
Bir İlde Daha Taksi Ücretlerine Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak: İşte Yeni Tarife... Bir İlde Daha Taksi Ücretlerine Zam
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni HSK Üyeleri Belli Oldu Yeni HSK Üyeleri Belli Oldu
Meteoroloji Uyardı: O İllerde Yağış Alarmı! Yağmur Fena Vuracak Meteoroloji Uyardı: O İllerde Yağış Alarmı! Yağmur Fena Vuracak
Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı
Göldeki Eğlence Kabusa Döndü! 5 Kişi Kurtarıldı, 24 Yaşındaki Genç Kayıp Göldeki Eğlence Kabusa Döndü! 5 Kişi Kurtarıldı, 24 Yaşındaki Genç Kayıp
Ünsal Ban, Eski Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nu Suçladı! İşte Satır Satır Emniyet İfadesi Ünsal Ban, Eski Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nu Suçladı! İşte Satır Satır Emniyet İfadesi