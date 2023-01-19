Altında 'durgunluk' fiyatlanması: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğine dair "şahin" açıklamaları ve zayıf makroekonomik verilerin ise resesyon fiyatlamalarını güçlendirdiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in 1 Şubat'taki toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 96,4 ile neredeyse kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart ve mayıs aylarında da faizleri 25 baz puan artıracağı, haziranda ise bir değişiklik yapmayacağı öngörülüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed'in açıklamaları sonrası altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,26 artışla bin 154 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 azalışla bin 151 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 890 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 670 liradan satılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem