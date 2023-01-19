Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK)'nın, yüzde 9 seviyesinde olan politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
PPK, faizin yüzde 9'a düşürüldüğü kasım ayı toplantısından sonra"Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadelerini metne eklemişti.
ARALIK AYINDA DA FAİZLER DEĞİŞTİRİLMEMİŞTİ
Toplantıda, liralaşma stratejilerine vurgu yapılması bekleniyor.
PPK, 2022 yılının son toplantısını gerçekleştirdiği aralık ayında da faizde değişikliğe gitmemişti.
TCMB, 2022'de yılın ilk 7 toplantısında faizi yüzde 14'te tuttuktan sonra, ağustos ayında 100 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmişti. TCMB, ekim ve kasım aylarında 150 baz puanlık faiz indirimleriyle politika faizini yüzde 9'a çekmişti.