Süt krizi: Sütlere alarm takıldı, peynirler dilimle satılmaya başlandı

Sözcü'de yer alan habere göre, Marketlerin ekstra güvenlik önlemi aldığı ürünler kervanına alkollü içecekler, bebek bezi ve mamalardan sonra süt de eklendi. Geçen yıl zarar eden üreticinin hayvanlarını kesime göndermesi ile başlayan süt krizi, enflasyonun da etkisi ile yüksek fiyatlarla sonuçlanırken, marketler de fiyatı artan süt ürünlerini, raflara alarm ile koymaya başladı. Geçen yıl, alarm takılan bebek bezi, tıraş bıçağı, deterjan gibi ürünlerin ardından süte de çip takılması şaşkınlıkla karşılandı.

Marketlerde UHT sütlerin litresi 22-27 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, pastörize sütler ise 35-40 TL'lik fiyat aralıkları ile satılıyor. Süte çip takılırken, yine bir dönem fiyatı et ile yarışan peynirde ise dilim dönemi başladı.

Sosyal medya paylaşımlarında bazı zincir marketlerin “dilim işi” peynir satışına başladığı görüldü. Bir zincir markette kilogramı 169.50 TL olan tulum peynirinin, 35-40 gramlık dilimler halinde, dilimi 5-10 TL arasında değişen fiyatla satıldığı görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak-Kasım 2022 döneminde inek peyniri üretimi yüzde 4.8 azalırken, toplanan süt miktarı ise yüzde 3.2 azaldı.