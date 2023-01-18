Rekabet Kurumu'ndan beş kozmetik firmasına soruşturma

Rekabet Kurumu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren beş firma hakkında yeniden satış fiyatlarını tespit edip, internet satışlarını kısıtladığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. 

Rekabet Kurumu'ndan beş kozmetik firmasına soruşturma

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ve MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında yeniden satış fiyatlarını tespit edip, internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu ve soruşturma açılmasına karar verildi.  

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlığı altındaki bölümde yer alan 4’üncü maddesi şöyle:

“Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.”

Kaynak: ANKA

Renault-Nissan hisse müzakerelerinde sona yaklaşılıyor Dünya 18 Ocak 2023 12:22
Altında dolar baskısı: Gram altın fiyatlarında son durum Ekonomi 18 Ocak 2023 10:55
Anlaşma yapıldı: Metal işçisine ek zam Ekonomi 17 Ocak 2023 15:30
Yetersiz zam, mola yasağı, mağduriyetler... Trendyol Go kuryeleri kontak kapattı Güncel 17 Ocak 2023 15:21
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun' PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!