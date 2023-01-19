Gözler saat 14.00'de: Dolar/TL, tarihi zirvesine doğru ilerliyor!

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi tarihi zirvesine doğru yükselişe geçti.

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Gözler saat 14.00'de: Dolar/TL, tarihi zirvesine doğru ilerliyor!

Merkez Bankası, faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak. Ekonomistlerin tahmini, Merkez Bankası'nın yüzde 9 olan faizi, sabit bırakacağı yönünde.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları ile piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine dönmeye başladı. Dün, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, politika faizinde yüzde 5'e ulaşmak için olabildiğince hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de faizlerin yıl sonu için öngörülen yüzde 5,25-5,50 aralığının biraz üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olurken, dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 18,80 TL'den işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7351 ve en yüksek 18,8204 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 18,8030'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ TOPARLANDI

Dolar endeksi, dün 101,5 ile 31 Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından toparlanarak 102,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay seyirde 1,0790'dan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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