Altında 28 Haftanın En Sert Düşüşü: Gram Altın 6 Bin TL Sınırında Tutunabilecek mi?

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Orta Doğu’da tırmanan askeri hareketlilik ve ABD’nin İran’a gerçekleştirdiği hava harekatı, küresel piyasalarda ters bir rüzgar estirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın "Anlaşma olmazsa saldırılar sürecek" çıkışının ardından jeopolitik riskler fiyatlanırken, ons altın gece yarısı operasyonunun başlamasıyla sert bir satış baskısı altında kaldı.

28 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Askeri harekatın tetiklediği satış dalgasıyla ons altın, 21 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez en düşük seviye olan 4.023,88 doları gördü.

Uzmanlar, çarşamba günü açıklanan ve mayıs ayında son 3 yılın en hızlı artışını kaydeden ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıyı körüklediğine dikkat çekiyor.

6 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Ons altındaki erimeyle birlikte gram altın uzun bir aradan sonra ilk kez 6 bin TL sınırının altına sarkarak 5 bin 970 TL seviyelerine kadar geriledi. Ancak bu sert düşüşü bir alım fırsatı olarak gören yatırımcıların devreye girmesi ve gelen güçlü tepki alımları altında yeniden yükselişe neden oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne 6 bin 38 liradan başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 70 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 340 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi