CHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası

38. Olağan Kurultay hakkında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in kaderi İstinaf ve Yargıtay hattında aranırken, kulislere bomba bir iddia düştü: Süreç olumsuz sonuçlanırsa yeni parti için Ankara'da genel merkez binası bile kiralandı.

Son Güncelleme:
CHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarihinin en büyük kurultay krizlerinden biri hukuk koridorlarına taşındı. Partinin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve yönetimi, bu kararın iptali için yargıya başvurmuştu. Başvuru dosyası şu an İstinaf Mahkemesi’nde inceleme aşamasında bekletiliyor.

Eğer yargıdan tedbiri kaldıran bir karar çıkarsa, Özel ve ekibi yeniden CHP yönetim koltuğuna geri dönecek. Ancak aksi bir senaryoda, Özel yönetimi için ana muhalefet çatısı altında kalma yolları tamamen tıkanmış olacak.

KRİTİK EŞİK 20 TEMMUZ ADLİ TATİLİ

Sözcü'de yer alan habere göre, bu kördüğümün çözülmesi için gözler adli takvime çevrildi. Hukukçular, dosyanın Yargıtay’a taşınmasının ardından 20 Temmuz’da başlayacak olan adli tatile kadar bir karar çıkabileceğini belirtiyor. Eğer adli tatile kadar nihai bir adım atılmazsa, karar mekanizması yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül sonrasına kalacak.

'ANKARA'DA GENEL MERKEZ BİNASI KİRALANDI' İDDİASI

Yargı yollarının tamamen tükenmesi ihtimaline karşı Özgür Özel ve ekibinin kapıyı aralık bıraktığı "yeni parti" formülünde adımlar atılmaya başlandı. İddialara göre, kurulacak yeni siyasi parti için Ankara’da genel merkez olarak kullanılacak bir bina şimdiden kiralandı.

Yargıtay’dan olumsuz bir karar çıkması ya da sürecin adli tatil sonrasına sarkması durumunda düğmeye basılacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, Özgür Özel’i destekleyen çok sayıda milletvekili, il ve ilçe başkanı ile belediye başkanları toplu halde CHP’den istifa ederek yeni kurulan partinin saflarına katılacak.

İhraç Hamlesinden Sonra Flaş Kulis: Özgür Özel İstifa mı Edecek?İhraç Hamlesinden Sonra Flaş Kulis: Özgür Özel İstifa mı Edecek?Siyaset

Özgür Özel'den Sert İhraç Yanıtı: 'Atanmışlar, Paralel CHP Oluşturamaz'Özgür Özel'den Sert İhraç Yanıtı: 'Atanmışlar, Paralel CHP Oluşturamaz'Siyaset

Kaynak: Sözcü

Etiketler
CHP Özgür Özel Mutlak butlan
Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay'da Kritik Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yargıtay ve Danıştay'da Kritik Atamalar
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha: Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan Gözaltında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan... 22 İsim Gözaltında
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
İhraç Hamlesinden Sonra Flaş Kulis: Özgür Özel İstifa mı Edecek? Özgür Özel İstifa mı Edecek?
CHP’de Yönetim Resmen Düştü: Tarihi İstifalar Sonrası 45 Gün İçinde Zorunlu Kurultay Tarihi İstifalar Sonrası 45 Gün İçinde Zorunlu Kurultay
CHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha: Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan Gözaltında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan... 22 İsim Gözaltında
Trump 'Çok Sert Vuracağız' Demişti: İran'a Saldırı Başladı, Birçok Noktada Patlama Sesleri ABD Saldırıya Başladı, İran Hürmüz'ü Kapattı