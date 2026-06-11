CHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarihinin en büyük kurultay krizlerinden biri hukuk koridorlarına taşındı. Partinin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve yönetimi, bu kararın iptali için yargıya başvurmuştu. Başvuru dosyası şu an İstinaf Mahkemesi’nde inceleme aşamasında bekletiliyor.

Eğer yargıdan tedbiri kaldıran bir karar çıkarsa, Özel ve ekibi yeniden CHP yönetim koltuğuna geri dönecek. Ancak aksi bir senaryoda, Özel yönetimi için ana muhalefet çatısı altında kalma yolları tamamen tıkanmış olacak.

KRİTİK EŞİK 20 TEMMUZ ADLİ TATİLİ

Sözcü'de yer alan habere göre, bu kördüğümün çözülmesi için gözler adli takvime çevrildi. Hukukçular, dosyanın Yargıtay’a taşınmasının ardından 20 Temmuz’da başlayacak olan adli tatile kadar bir karar çıkabileceğini belirtiyor. Eğer adli tatile kadar nihai bir adım atılmazsa, karar mekanizması yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül sonrasına kalacak.

'ANKARA'DA GENEL MERKEZ BİNASI KİRALANDI' İDDİASI

Yargı yollarının tamamen tükenmesi ihtimaline karşı Özgür Özel ve ekibinin kapıyı aralık bıraktığı "yeni parti" formülünde adımlar atılmaya başlandı. İddialara göre, kurulacak yeni siyasi parti için Ankara’da genel merkez olarak kullanılacak bir bina şimdiden kiralandı.

Yargıtay’dan olumsuz bir karar çıkması ya da sürecin adli tatil sonrasına sarkması durumunda düğmeye basılacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, Özgür Özel’i destekleyen çok sayıda milletvekili, il ve ilçe başkanı ile belediye başkanları toplu halde CHP’den istifa ederek yeni kurulan partinin saflarına katılacak.

Kaynak: Sözcü