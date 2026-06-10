Sürücülerin Gözü Bu Açıklamadaydı: Ankara ve İstanbul Çevre Yolları Paralı mı Oluyor?

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesindeki bedelsiz yolların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülen otoyol ve köprü özelleştirme paketine dahil edileceği yönündeki söylentiler, Ankara kulislerini hareketlendirmişti. Son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve sürücüler arasında endişeye yol açan "ücretsiz çevre yolları paralanıyor" iddialarına yalanlama geldi.

'NE BİR ÇALIŞMA NE DE BİR NİYET VAR'

Çok sayıda milletvekilinin Meclis'e sunduğu yazılı soru önergelerinin ardından konuya açıklık getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Bakanlık yetkilileri, "Karayolları’nın işlettiği ve vatandaşların parasız olarak kullandığı çevre yolları kesinlikle özelleştirilmeyecek. Başta Ankara-İstanbul olmak üzere, İzmir ve diğer tüm illerdeki çevre yolları ücretsiz olmaya devam edecek. Meclis'teki soru önergelerine de bu yönde çok net yanıtlar veriliyor. Çevre yollarının özelleştirilmesine dair ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz bulunuyor" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

ÖZELLEŞTİRME TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Çevre yolları kapsam dışında tutulurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın mevcut paralı köprü ve otoyollar üzerindeki İşletme Hakkı Devri (İHD) çalışmalarına ise devam ettiği öğrenildi. ÖİB'nin, küresel ölçekte otoyol işletmeciliğiyle öne çıkan yabancı dev firmalarla deneyim ve bilgi alışverişi amacıyla masada olduğu bildirildi.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ DEVLETE GEÇECEK

Bakanlık kaynakları, özel sektör tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen ve devletin araç geçiş garantisi verdiği dev projelere de değindi. Sözleşme sürelerinin sonuna yaklaşıldığını hatırlatan yetkililer, yakın bir gelecekte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi kritik hatların işletme haklarının tamamen devlete geçeceğini, ancak bu projelerdeki paralı geçiş sisteminin aynen korunacağını aktardı.

Kaynak: ANKA