Kritik Enflasyon Verisi Öncesi Döviz Kurlarında Son Durum

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Küresel finans piyasaları, Orta Doğu'dan gelen sıcak çatışma haberleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz rotasını çizecek kritik veri öncesinde nefesini tuttu. İç piyasada döviz kurları güne sakin bir giriş yaptı.

DOLAR VE EURODA SON DURUM NE?

Dün dar bir bantta hareket eden ve günü önceki kapanışının hemen üzerinde 46,1240 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, yeni güne de benzer bir grafikle başladı. Sabah seansında dünkü kapanış değerine yakın seyreden kur, 46,1380 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 53,3570’ten, sterlin/TL ise yine yüzde 0,2 artışla 61,8580’den alıcı buluyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında doların gücünü gösteren dolar endeksi ise hafif bir gevşemeyle yüzde 0,1 kayıpla 99,8 seviyesine çekildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SİLAHLAR KONUŞTU

Piyasalardaki temkinli bekleyişin arkasında yatan en büyük etkenlerden biri Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri hareketlilik oldu. ABD'ye ait bir askeri helikopterin İranlı unsurlar tarafından hedef alınmasının ardından Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine misilleme yapması, küresel risk algısını bir anda zirveye taşıdı. Bölgeden gelen çelişkili ve sıcak haber akışları, uluslararası varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açıyor.

GÖZLER FED'İN KADERİNİ BELİRLEYECEK VERİDE

Küresel yatırımcılar, bugün ABD'de açıklanacak olan Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine kilitlendi. Piyasalardaki genel beklenti, tırmanan enerji maliyetlerinin etkisiyle manşet enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,8'den yüzde 4,2'ye yükseleceği yönünde. Çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu veriler, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair en net sinyali verecek.

Analistler, yurt içinde veri takviminin oldukça sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD enflasyonu ve federal bütçe dengesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Kaynak: AA