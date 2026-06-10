Kura Yok, Gelir Şartı Yok: TOKİ’nin 64 İldeki 20 Bin Konut Kampanyası İçin Tarih Belli Oldu

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak, aynı zamanda emlak piyasasını rahatlatacak devasa bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. Türkiye genelinde 64 ili kapsayan ve yaklaşık 20 bin konutun hak sahiplerini bulacağı projede başvurular, 15 Haziran itibarıyla resmen toplanmaya başlanacak.

HERKES EV SAHİBİ OLABİLİR

Yeni sistemde adaylardan herhangi bir ön başvuru bedeli talep edilmeyeceği gibi, ikametgah, gelir sınırı veya kura çekilişi gibi şartlar da aranmayacak. Başvuru yapacak vatandaşların sadece T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması yeterli sayılacak.

Süreç, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden "doğrudan satış" yöntemiyle yürütülecek.

YÜZDE 25 İNDİRİM VE 72 AYA VARAN VADELER

Vatandaşlar, bütçelerine göre 2+1 ve 3+1 oda seçenekli konutları şu 3 farklı cazip ödeme modeliyle satın alabilecek:

Peşin Alım Seçeneği: Konut bedelini nakit ödeyen alıcılara anında yüzde 25 indirim uygulanacak.

Konut bedelini nakit ödeyen alıcılara anında yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 Peşinatlı İndirimli Model: Ücretin yarısını peşin ödeyenlere yüzde 8 indirim yapılacak ve kalan borç 72 ay vadeye bölünecek.

Ücretin yarısını peşin ödeyenlere yüzde 8 indirim yapılacak ve kalan borç 72 ay vadeye bölünecek. Esnek Peşinatlı Model: Yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşmede, kalan yarısı ise 12 ay sonra (30 Haziran 2027'ye kadar) ödenebilecek. Geriye kalan tutar için 60 ay vade imkanı tanınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Projedeki konutların bir kısmı hemen teslim avantajına sahipken, inşaatı süren evlerin ise en geç 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor. Başvurular 15 Haziran'da başlayıp 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

EN BÜYÜK PAY BURSA VE ANKARA'NIN

Kampanya kapsamında en çok konut arzı 2 bin 190 adetle Bursa'da yapılacak. Bursa'yı 2 bin 62 konutla Ankara takip ederken, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satış listesine eklendi. Konya (998), Samsun (684), Batman (588) ve Eskişehir (565) de yüksek konut adediyle öne çıkan diğer iller oldu.

Konut fiyatları ve projelerin detaylı konum listesi TOKİ'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Kaynak: AA