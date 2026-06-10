Piyasalarda Jeopolitik Deprem: Borsa Güne Düşüşle Başladı

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Orta Doğu’da sular yeniden ısınıyor. ABD’nin, düşürülen askeri helikopterine misilleme olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurması, küresel piyasalarda satış dalgası başlattı. Asya borsalarından Avrupa ve ABD vadeli endekslerine kadar uzanan negatif hava, Borsa İstanbul'u da etkisi altına aldı. Jeopolitik risklerin tetiklediği enerji maliyetlerindeki artış, küresel enflasyon endişelerini yeniden körüklüyor.

BORSA GÜNE KAYIPLA BAŞLADI

Dünkü yüzde 0,86'lık değer kaybının ardından BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,12 azalışla 13.725,21 puandan 'merhaba' dedi.

Açılış seansında sektörel bazda şu gelişmeler öne çıktı:

Bankacılık Endeksi: Yüzde 0,18 değer kaybetti.

Holding Endeksi: Yüzde 0,14 değer kazandı.

Elektrik Sektörü: Yüzde 0,91 kayıpla günün en çok gerileyen grubu oldu.

Turizm Sektörü: Yüzde 0,16 kazançla sabah seansının tek yükseleni olarak dikkat çekti.

GÖZLER FED’İN ROTASINI ÇİZECEK VERİDE

Küresel finans koridorlarında bugünün ana gündem maddesi ise ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak. Piyasalarda mayıs ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Analistler, yıllık bazdaki bu tahminin Nisan 2023'ten bu yana görülen en güçlü hızlanmaya işaret ettiğini vurguluyor. Veriden çıkacak sonuçlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası adımları için belirleyici bir fener olacak.

TEKNİK SEVİYELER

Yurt içi veri gündeminin sakin olduğu günde, yurt dışında ABD enflasyonu ve federal bütçe dengesi yakından izlenecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde olası geri çekilmelerde 13.600 ve 13.500 puanın güçlü destek hatları olduğunu belirtiyor. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 13.900 ve 14.000 puan seviyeleri direnç konumunu koruyor.

Kaynak: AA