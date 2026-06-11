CHP’de Yönetim Resmen Düştü: Tarihi İstifalar Sonrası 45 Gün İçinde Zorunlu Kurultay

Özgür Özel grubunun hamlesiyle Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i toplu olarak istifa etti. Tüzük gereği hem PM hem de MYK düşerken, CHP 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kaldı. Kararın ardından Meclis'te açıklama yapan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Bu saatten sonra hiçbir işlem yapamazlar. Düşmüştür çünkü çok açık. Bu yanlıştan dönün" dedi.

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CHP’de Yönetim Resmen Düştü: Tarihi İstifalar Sonrası 45 Gün İçinde Zorunlu Kurultay
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Cumhuriyet Halk Partisin'de (CHP) içindeki hukuk ve liderlik savaşı, ana muhalefet partisini resmen yönetim krizine sürükledi.

'Mutlak butlan' kararıyla görevine devam eden Parti Meclisi’nin (PM) 57 üyesinden 28’i resmi olarak görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. Bu toplu istifa dalgasıyla birlikte, CHP Tüzüğü’nün 24/3 maddesi otomatik olarak devreye girdi.

Kalan üye sayısının kritik eşiğin altına inmesiyle hem Parti Meclisi hem de bu meclis içinden seçilen en üst icra organı konumundaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) hukuken resmen düştü.

TÜZÜK DEVREDE, 45 GÜNLÜK SÜRE BAŞLADI

İstifaların ardından parti tüzüğü devreye girdi. CHP Tüzüğü’nün "Parti Meclisinde Boşalma" başlıklı 24. maddesinin 3. fıkrasına göre, yedek üyelerin tamamı çağrıldıktan sonra bile üye sayısı, üye tam sayısının 3’te 2’sinin, yani 40 üyenin altına (mevcut durumda 29 üyeye) düşerse yönetim organının meşruiyeti sona eriyor.

Tüzükteki net hüküm doğrultusunda, Genel Başkan’ın 45 gün içinde Parti Meclisi seçimlerini yenilemek üzere büyük kurultayı olağanüstü toplantıya çağırması yasal bir zorunluluk haline geldi.

CHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiasıCHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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