Dolar ve Euro Yeni Güne Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasasında döviz kuru hareketli bir güne uyandı. Dolar 46,15 TL seviyesinden açılış yaparken, euro 53,42 TL bandını test ederek dünkü kapanış değerlerinin üzerine çıktı.

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Dolar ve Euro Yeni Güne Yükselişle Başladı
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İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları yukarı yönlü bir ivmeyle güne başladı. Yeni günde serbest piyasada doların alış fiyatı 46,1520 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı ise 46,1540 lira seviyesine ulaştı.

Dolar, dünkü kapanışta günü 46,1370 liradan tamamlamıştı.

EURO GÜNE YÜKSELİŞLE 'MERHABA' DEDİ

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve küresel parite hareketlerinin etkisiyle euro bölgesindeki hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. Serbest piyasada 53,4260 liradan el değiştiren euronun satış fiyatı sabahın ilk işlemlerinde 53,4280 lira oldu.

Euro, bir önceki işlem gününü 53,3900 lira seviyesinden kapatmıştı.

Kaynak: AA

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