Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha: Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan Gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik sabaha karşı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KENAN DOĞULU, BEREN SAAT, KERİMCAN DURMAZ...

Gözaltına alınan isimler arasında Türk müziğinin güçlü seslerinden Kenan Doğulu, eşi oyuncu Beren Saat, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Arıkan ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan isimlerin tam listesi şöyle:

1. ⁠Ayşe Hatun Önal

2. ⁠Tolga Çam

3. ⁠Ferhan Kaya

4. ⁠Murat Saygı

5. ⁠Enis Ahmet Onat

6. Ahmet Karoğlu

7. Emre Tari

8. Hasan Vatan

9. Kerimcan Durmaz

10. Kenan Doğulu

11. Beren Saat

12. Mehmet Cem Karcı

13. Berdan Mardini

14. Reyhan Küçükyeğen

15. Ozan Doğulu

16. Yaşar İpek

17. Mehmet YILDIZ

18. Tessy Ramos Correira

19. Enis Arıkan

20. Rafet Eren Yorulmazer

21. Ali Efe Bezci

22. Selin Ciğerci

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran operasyonun ardından şüpheliler hızla sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 22 şüpheli, ifade ve sorgu işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece’deki merkez yerleşkesine sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi