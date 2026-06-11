Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha: Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan Gözaltında
İstanbul’da yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında popüler isimlerin de bulunduğu 22 kişi 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik sabaha karşı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
KENAN DOĞULU, BEREN SAAT, KERİMCAN DURMAZ...
Gözaltına alınan isimler arasında Türk müziğinin güçlü seslerinden Kenan Doğulu, eşi oyuncu Beren Saat, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Arıkan ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan isimlerin tam listesi şöyle:
1. Ayşe Hatun Önal
2. Tolga Çam
3. Ferhan Kaya
4. Murat Saygı
5. Enis Ahmet Onat
6. Ahmet Karoğlu
7. Emre Tari
8. Hasan Vatan
9. Kerimcan Durmaz
10. Kenan Doğulu
11. Beren Saat
12. Mehmet Cem Karcı
13. Berdan Mardini
14. Reyhan Küçükyeğen
15. Ozan Doğulu
16. Yaşar İpek
17. Mehmet YILDIZ
18. Tessy Ramos Correira
19. Enis Arıkan
20. Rafet Eren Yorulmazer
21. Ali Efe Bezci
22. Selin Ciğerci
Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran operasyonun ardından şüpheliler hızla sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 22 şüpheli, ifade ve sorgu işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece’deki merkez yerleşkesine sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi