Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Gram ve Ons Altın Geriledi

Altın fiyatlarında düşüş haftanın ikinci işlem gününde de devam etti. Gram altın saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 6 bin 881 liraya gerilerken, ons altın da yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 433 dolardan işlem görüyor. Jeopolitik gerilim, yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizleri altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

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Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Gram ve Ons Altın Geriledi
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Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde de aşağı yönlü seyir devam etti. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 gerileyerek 6 bin 881 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altın, dün ons altındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,1 değer kaybederek günü 6 bin 902 liradan tamamlamıştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 237 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 754 liradan satışa sunuluyor.

ONS ALTIN DA GERİLEDİ

Dün yüzde 0,1 değer kaybederek 4 bin 449 dolara gerileyen ons altın, yeni işlem gününde de düşüşünü sürdürdü. Ons altın, yüzde 0,3 kayıpla 4 bin 433 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Gram ve Ons Altın Geriledi - Resim : 1

ORTADOĞU’DAKİ GERİLİM PİYASALARI ETKİLİYOR

Ortadoğu’da yeniden yükselen gerilim, enflasyona yönelik endişeleri artırırken küresel tahvil faizlerinde de yükselişe neden oluyor. ABD ile İran arasındaki doğrudan saldırıların yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sevkiyat riskleri nedeniyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı 91 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişin enflasyon endişelerini güçlendirmesi, doların değer kazanması ve yükselen faizlerin altının alternatif maliyetini artırması, ons altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Altın Piyasasında Kırmızı Alarm! Gram ve Ons Altın Geriledi - Resim : 2

GÖZLER ABD’DEN GELECEK VERİLERDE

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından bugün açıklanacak ekonomik aktivite verileri yakından takip edilecek. Analistler, ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğunu gösteren verilerin Fed’in para politikasında sıkılaşma beklentilerini destekleyebileceğini belirtiyor. Yurt içinde ise imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi izlenecek. Küresel piyasalarda ABD JOLTS açık iş sayısı, dünya genelindeki imalat sanayi PMI verileri ve Avro Bölgesi enflasyonu başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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