Altın Güç Kazandı: Fiyatlar 2 Haftanın Zirvesini Gördü

Altında sert yükselişin arkasında ne var? Jeopolitik gerilim ve Fed beklentisi birleşti, altın fiyatları 2 haftanın zirvesine tırmandı. İşte detaylar...

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Altın Güç Kazandı: Fiyatlar 2 Haftanın Zirvesini Gördü
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Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına yönelik beklentiler, altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın, son iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Bölgedeki gelişmeler piyasalar üzerinde etkisini sürdürürken, İran’la ilgili diplomatik temasların devam edeceğine yönelik mesajlar da yatırımcıların temkinli duruşunu değiştirmedi. İran İçişleri Bakanı İskender Mümini’nin, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret ve diplomatik sürecin sürdürülmesine yönelik çağrısı dikkat çekti. Ancak sahadaki gerilim, altına olan talebi güçlü tutmaya devam ediyor.

SPOT ALTIN 2 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Artan taleple birlikte spot altın, ons başına 4.140 dolar seviyesini aşarak 10 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. ABD’de işlem gören ağustos vadeli altın kontratlarında da yükseliş eğilimi gözlenirken, ons altın yüzde 1,25 primle 4.128 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın yüzde 1,2 artışla 6.226 TL seviyesine yükseldi.

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, aynı zamanda Fed’in önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentiler de belirleyici oluyor. Piyasalarda genel kanı, Fed’in bu toplantıda faizleri sabit bırakacağı yönünde.

Kaynak: Haber Merkezi

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