Dolar ve Euro Kaç Lira Oldu? İşte Serbest Piyasada İlk Rakamlar

İstanbul serbest piyasasında dolar yeni güne 47,2030 liradan başlarken, euro ise haftanın ikinci işlem gününde 53,9330 lira seviyesinden açılış yaptı.

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Dolar ve Euro Kaç Lira Oldu? İşte Serbest Piyasada İlk Rakamlar
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Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin ve enerji arz güvenliği endişelerinin tırmandığı süreçte, iç piyasada döviz kurları güne dengeli bir başlangıç yaptı. İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, sabahın ilk işlemlerinde dünkü kapanış değerlerine yakın bir seyir izliyor.

DOLAR VE EURO CEPHESİNDE SON DURUM

Serbest piyasada 47,2010 liradan alınan dolar, 47,2030 liradan satılıyor. 53,9310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,9330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 47,1820 lira, euronun satış fiyatı ise 53,9860 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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