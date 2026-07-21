Orta Doğu Alevlendi, Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

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Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen karşılıklı sert açıklamalar ve askeri hareketlilikle yön bulmaya çalışırken, güvenli liman altın fiyatlarında yukarı yönlü sert bir hareket yaşandı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Dün günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 78 liradan tamamladı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 bin 178 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 152 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 452 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,6 artışla 4 bin 71 dolardan işlem görüyor.

TRUMP VE İRAN ARASINDA MESAJ TRAFİĞİ

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim altının yönü üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bölgede karşılıklı saldırılar devam ederken İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai'nin ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları, bölgede barışın tesisine yönelik bir umut olarak görülmesine sebep oldu.

İran tarafından yapılan bu açıklamayla ateşkes umutlarının yeniden yükselmesine neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" açıklamasıyla söz konusu gelişmeler, altın başta olmak üzere kıymetli metallerin karışık seyretmesine neden olmaya devam ediyor.

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A ABLUKA

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İran’ın Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerde bulunması ve Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin oldukça sınırlı kalması enerji arz güvenliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurdu. Husilerin açıklamasının ardından enerji maliyetlerinin yükseleceğine yönelik endişeler tahvil piyasasında satış baskısını artırırken dün 5 baz puan artışla yüzde 4,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde bugün yatay bir seyir izleniyor.

GÖZLER AVRUPA'DAN GELECEK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA