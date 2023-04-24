Altın fiyatlarında 'şahin' duruş etkisi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (24 Nisan 2023)

Dünya genelinde devam eden enflasyon baskısı ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, altın fiyatları baskılandı.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Bu gelişmelerle gram altın yeni haftaya düşüşle başlayarak bin 233 TL seviyesinde başladı.

Cuma günü altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,08 azalışla bin 237 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 30 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 210 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı, cuma gününü bin 983 dolardan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının hemen altında bin 982 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 980 doların destek, 2 bin doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem