Altın fiyatlarında 'şahin' duruş etkisi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (24 Nisan 2023)

Altın fiyatları, geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin, büyük oranda "şahin" duruşlarını koruması üzerine düşüşünü sürdürdü. Fed'in faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken gram altın baskılandı.

Altın fiyatlarında 'şahin' duruş etkisi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (24 Nisan 2023)

Dünya genelinde devam eden enflasyon baskısı ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, altın fiyatları baskılandı.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Bu gelişmelerle gram altın yeni haftaya düşüşle başlayarak bin 233 TL seviyesinde başladı.

Cuma günü altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,08 azalışla bin 237 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 30 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 210 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı, cuma gününü bin 983 dolardan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının hemen altında bin 982 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 980 doların destek, 2 bin doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
gram altın altın fiyatları Altın çeyrek altın ons altın
Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu
İnşaat sektörüne güven kalmadı: Düşüş sürüyor! İnşaat sektörüne güven kalmadı!
Tarih ve rakam verdi: Bitcoin için dikkat çeken tahmin! Bitcoin için dikkat çeken tahmin!
Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı
Galatasaray'da kaos büyüyor: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası Galatasaray'da kaos: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası
İslam Memiş 'günler kaldı' diyerek altını olanları uyardı İslam Memiş 'günler kaldı' diyerek altını olanları uyardı
Şeyma Subaşı "Ablam düğünüme gelmeyecek" sözlerine açıklık getirdi "Ablam düğünüme gelmeyecek" sözlerine açıklık getirdi