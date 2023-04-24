İnşaat sektörüne güven kalmadı: Düşüş sürüyor!

Güven endeksi nisanda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

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İnşaat sektörüne güven kalmadı: Düşüş sürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisanda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,1 arttı. Endeks, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ SINIRLI YÜKSELDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi martta 116,8 iken nisanda 118,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1 azaldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,9 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,5 arttı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi martta 117,7 iken bu ay 116,2'ye düştü.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,7, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,5 gerilerken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,2 yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,5 iken bu ay 88,4'e indi.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 0,1 azaldı.

100'DEN KÜÇÜK DEĞER KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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