Ekonomik kriz savunma sanayisini de vurdu: Türkiye'nin savunma harcaması geçen yıl büyük düşüş yaşadı

Merkezi İsveç’in başkenti Stokholm’de bulunan araştırma kuruluşu Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, küresel askeri harcamalar, geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Ancak, enflasyonun artış göstermesi nedeniyle bir yavaşlama gösterdi.

İKTİDARIN PROPAGANDASINA RAĞMEN; TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİ HARCAMASI AZALDI

Araştırmada, Türkiye ile ilgili dikkat çekici detaylar göze çarptı.

İktidarın, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak her fırsatta lanse ettiği TCG Anadolu vb. gibi savaş yatırımları seçim propagandasına dönüştürülse de, artan ekonomik kriz savaş sanayisini de vurdu.

Türkiye'nin askeri harcamaları ise geçen yıl 2021'e göre yüzde 26 azalışla 10,6 milyar dolar oldu. Türkiye, geçen yıl en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında 23'üncü sırada yer aldı.

SIPRI’nin verileri, iktidarın propagandasına rağmen, savunma sanayisi için bile kasada para olmadığını gözler önüne serdi.

2022’de küresel askeri harcamalar 2,24 trilyon dolara ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Artışta, Avrupa’daki askeri harcamaların yüzde 13’lük artışı etki yarattı.

Avrupa’nın 345 milyar dolarlık askeri harcaması, ilk kez Soğuk Savaş’ın bittiği 1989 yılındaki harcamayı aştı.

Avrupa’da en çok askeri harcama artışı yüzde 36 ile Finlandiya’da olurken, onu Litvanya yüzde 27, İsveç’in yüzde 12 ve Polonya yüzde 11 ile takip etti.

Savaştaki Rusya’nın askeri harcamaları 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artışla 86,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Rusya’nın GSYH’sinin yüzde 4,1’ini oluşturdu.

Ukrayna'nın askeri harcamaları, 44 milyar dolarla SIPRI kayıtlarındaki en yüksek yıllık harcama olarak hesaplandı ve yüzde 640 artış gösterdi. Ukrayna ekonomisinin savaş nedeniyle aldığı hasar sonucu bu miktar, ülkenin 2022'deki GSYH'sinin yüzde 34'ünü oluşturdu.

DÜNYANIN EN ÇOK HARCAMA YAPAN ÜLKESİ ABD

ABD'nin askeri harcamaları ise geçen yıl artan enflasyona rağmen yüzde 0,7 artışla 877 milyar dolar oldu. Küresel askeri harcamanın yüzde 39'unu oluşturan ABD, bu kapsamda ilk sırada yer aldı.

ABD'nin 2022'de askeri harcamalarındaki artışta Ukrayna'ya sağladığı 19,9 milyar dolarlık finansal askeri destek de etkili oldu.

ASYA'DA JAPONYA VE ÇİN

Dünyanın en büyük ikinci askeri harcama yapan ülkesi konumundaki Çin, geçen yıl askeri harcamalara 292 milyar dolar ayırdı.

Çin'in askeri harcamaları, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 4,2 arttı ve 28 yıldır üst üste büyüme gösterdi.

Japonya 2022'de 46 milyar dolarlık askeri harcama gerçekleştirdi. Bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artan rakam, Japonya'nın GSYH'sinin yüzde 1,1'ini oluşturdu. Ülkenin 2022'deki askeri harcamaları, 1960'dan beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Hindistan, 81,4 milyar dolarla 2022'de en fazla askeri harcama yapan dördüncü ülke oldu. Hindistan'ın bu alandaki harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı.

Suudi Arabistan, 75 milyar dolarlık askeri harcamayla beşinci sırada yer aldı.

NATO'NUN HARCAMA HIZI AZALDI

NATO üyelerinin askeri harcamaları, geçen yıl yüzde 0,9 artışla 1,23 trilyon dolara ulaştı.

Orta ve Doğu Avrupa'da en yüksek askeri harcama yapan ülke 68,5 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu rakamın tahmini 2,5 milyar dolarını Ukrayna'ya sağlanan finansal askeri destek oluşturdu.

Türkiye'nin askeri harcamaları ise geçen yıl 2021'e göre yüzde 26 azalışla 10,6 milyar dolar oldu. Türkiye, geçen yıl en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında 23'üncü sırada yer aldı.

SIPRI Askeri Harcamalar ve Silah Üretim Programı Kıdemli Araştırmacısı Nan Tian, küresel askeri harcamalardaki artışı "giderek daha güvensiz olan bir dünyada yaşadığımızın işareti" olarak değerlendirdi.

Ülkelerin kötüleşen güvenlik ortamına karşı askeri harcamalarını artırdığını belirten Tian, "Ülkeler yakın gelecekte bu ortamın iyileşeceğini öngörmüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem