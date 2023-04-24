Otomobilde zam kapıda

Ekonomim'den Aysel Yücel'e konuşan marka temsilcileri, kur artışını mayıs ayında fiyatlara yansıtmaya başlayacaklarını söyledi.

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da fiyat artışları için gelecek haftaya işaret işaret etti.

Gülan, şunları söyledi:

“Markalar henüz kur artışını fiyatlara yansıtmadı. Ancak bir yandan kur artarken bir yandan piyasada para bulmanın maliyeti de arttı. Fiyatlara yansıyacaktır. Markaların yüzde 2 ila yüzde 3 arasında zam yapacağını öngörüyoruz. Olağan dışı bir baskı olmadıkça markaların kur artışını fiyatlara yansıtmak için mayısı bekleyeceğini tahmin ediyoruz. Seçim öncesi temkinli zam yapacaklarını ve otomobil fiyatlarının haftaya yaklaşık yüzde 3 oranında artacağını öngörüyoruz. Zaten markalarda fazla stok da yok."

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, ikinci el piyasasına dair şunları söyledi:



“Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde tüketiciler yatırım aracı olarak otomobili tercih etmeye devam ederken, seçim belirsizliğinin etkisiyle fiyatlarda yukarı doğru bir seyir var. İlk 3 ayda artış yüzde 15 seviyesinde. Zira tüketici seçim sonrasında kurun yüzde 15 artacağını düşünüyor ve ÖTV vaatleri de etkisiz kalıyor. Enflasyon, kur ve faiz üçgeninin seyri fiyatları da etkileyecek."