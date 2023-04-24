AKP'nin 'ekonomi planı' şirketlerin kapısına kilit vurdu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planı yine işe yaramadı. Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Bu gelişmelerle birlikte enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL ekonomik krizde yangına neden oldu.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket verilerine göre, martta kurulan şirket sayısı şubata kıyasla yüzde 19,5 artarak 9 bin 473'ten 11 bin 319'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23,2 artışla bin 451 oldu. Şubatta bin 178 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise martta kurulan şirket sayısı yüzde 1,2, kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 artış gösterdi.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1254 yabancı ortak sermayeli şirketin 93'ü Rusya ve 78'i İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 139'u anonim, 1115'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 541'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 187'si gayrimenkul acenteleri, 176'sı ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem