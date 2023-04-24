Tarih ve rakam verdi: Bitcoin için dikkat çeken tahmin!

Kripto piyasaları yeni bir satış dalgasının etkisini yaşarken, dikkatler Bitcoin'deki yarılanma (halving) takvimine çevrildi.

Bloomberg Intelligence ve Matrixport’a göre, şu anda 30 bin dolar seviyesini aşıp üzerine kalmakta zorlanan Bitcoin, yarılanma ile en az yüzde 78’lik bir yükselişi tetikleme potansiyeline sahip. Yarılanma ile Bitcoin madencilerinin üretimleri karşılığında aldıkları jeton miktarı yarıya iniyor. Dört yılda bir gerçekleşen yarılanma, Nisan 2024 civarında gerçekleşecek ve Bitcoin arzını 21 milyon token ile sınırlama sürecinin bir parçası olacak.

REKOR SEVİYELERE YÜKSELDİ

Bitcoin, son üç yarılanmanın her birinin ardından rekor seviyelere yükseldi.

BİTCOİN, 50 BİN DOLARI AŞABİLİR

Bloomberg Intelligence Analisti Jamie Douglas Coutts, yaklaşan yarılanmanın, önceki döngüler ışığında yüzde 50 oranında fiyatlanmış durumda olduğunu belirtiyor.

Coutts, Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 50 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. “Bitcoin döngüleri, yarılanmadan yaklaşık 12-18 ay önce dip yapıyor” diyen Coutts, mevcut döngü yapısının geçmiştekilerle benzerlik gösterdiğini belirtiyor.

Matrixport Araştırma Direktörü Markus Thielen de Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 65 bin 623 dolar civarında olacağını hesaplıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem