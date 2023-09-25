Altın fiyatlarında 'faiz' baskısı: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı.

Fed'in politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak koruyarak yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışı olacağı sinyalini vermesi altın fiyatlarını baskıladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,10 primle bin 682 liradan işlem görüyor.

Geçen hafta dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, bin 653-bin 721 lira bandında hareket ederek haftayı yüzde 0,73 artışla bin 682 liradan tamamlamıştı.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bin 924 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem