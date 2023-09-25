Merkez Bankası duyurdu: KKM'de yeni düzenleme sonrası düşük faizin önü açıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni bir düzenlemeye gitt.

Uygulama talimatında yapılan değişiklikle, TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

KKM'YE VERİLEN FAİZ CAZİP OLMAYACAK

Yapılan değişiklikle standart TL mevduat desteklenirken, KKM'ye verilen faiz cazip olmayacak.

ARADAKİ FARK BANKA TARAFINDAN KARŞILANACAK

Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.

DAHA ÖNCE DE KKM'YE İLİŞKİN BİRÇOK ADIM ATILMIŞTI

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.

Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

KKM'DE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26 milyar TL düşüşle 3,31 trilyon TL oldu. Dolar cinsi karşılığı ise 123 milyar doların altına geldi. KKM'de son bir ayda 101,4 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem