İnşaat sektörü yine güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı.

Buna göre, inşaat sektörü yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRÜ ARTTI

Öte yandan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 oranında artarak 117,7 değerini aldı.

100'DEN KÜÇÜK DEĞER KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem