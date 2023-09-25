İnşaat sektörü yine güven vermedi!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı verilerine göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 artışa rağmen 100'den küçük değer alarak güven vermedi.

İnşaat sektörü yine güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı.

Buna göre, inşaat sektörü yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRÜ ARTTI

Öte yandan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 oranında artarak 117,7 değerini aldı.

İnşaat sektörü yine güven vermedi! - Resim : 1

100'DEN KÜÇÜK DEĞER KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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