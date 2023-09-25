İnşaat sektörü yine güven vermedi!
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı verilerine göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 artışa rağmen 100'den küçük değer alarak güven vermedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı.
Buna göre, inşaat sektörü yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.
HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRÜ ARTTI
Öte yandan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 oranında artarak 117,7 değerini aldı.
100'DEN KÜÇÜK DEĞER KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR
Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.
Kaynak: Gerçek Gündem