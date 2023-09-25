Dolar/TL'de Fed etkisi: Yükseliş sürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın Banka, ekonomiye dair projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak koruyarak yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışı olacağının sinyalini verdi.

Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişelerin artarken, para piyasalarındaki duyarlılık hala kırılganlığını koruyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelerle Cuma gününü yüzde 0,18 primle 27,1678'ten tamamlayan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 0,13 değer kazancıyla 27,2020'den işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda yüzde 0,04 artışla 105,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0650'den işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem