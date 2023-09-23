Uzmanından dolar/TL yorumu: Keşke haklı çıkmasaydım!
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Babuşçu, "Keşke haklı çıkmasaydım" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2023 Ağustos ayına ilişkin faiz kararında bir sürprize imza atarak yüzde 17,50 olan politika faizini 750 baz puan artırarak, yüzde 25'e yükseltmişti.
Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelen faiz kararı sonrası bankalararası piyasada dolar/TL, hızla düşüş gösterdi. Dolar kuru yüzde 6'yı aşan değer kaybıyla 26 TL'nin altına kadar geriledi.
Sürpriz faiz kararıyla birlikte dolar o gün en düşük 25,30 lira seviyesini gördü.
Böylece karar öncesi 27,23 civarında hareket eden dolar/TL'de 2 liraya yakın düşüş gerçekleşmişti.