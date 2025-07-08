Altın Fiyatları Toparlandı, Yeni Zirve Sinyali

Altın, dalgalı seyir sonrası yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. Gram altın 4.283 TL seviyelerine yükselirken, çeyrek ve cumhuriyet altını da değer kazandı. Çeyrek 7.019 TL seviyelerinden satılıyor, cumhuriyet altını ise 27.946 TL oldu.

Altın Fiyatları Toparlandı, Yeni Zirve Sinyali
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Altın piyasasında son haftalarda gözlenen dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini yeniden bu güvenli limana yöneltti. 8 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla gram altın, geçtiğimiz haftaya göre yükselişini sürdürerek yatırımcının ilgisini topluyor.

Altın Fiyatları Toparlandı, Yeni Zirve Sinyali - Resim : 1

Bir süredir fiyatlarda yaşanan düşüş, Orta Doğu’da çatışmaların sona ermesi ve ABD-Çin ticaret müzakerelerinde sağlanan uzlaşmayla ilişkilendirilmişti. Bu gelişmelerin etkisiyle gram altın 4.200 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak 23 Haziran haftasından itibaren toparlanan altın, yalnızca son bir haftada 75 TL’lik artışla dikkat çekici bir ivme yakaladı.

Dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişin yanı sıra ons altındaki yukarı yönlü sinyallerin de etkisiyle gram altında yükseliş eğilimi devam ediyor. Uzmanlara göre altın fiyatlarında yeni rekor seviyeler görülebilir. İç ve dış piyasadaki gelişmeler, yatırımcının kararlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

Altın Fiyatları Toparlandı, Yeni Zirve Sinyali - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

8 Temmuz 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın alış/satış: 4.282,85 TL / 4.283,32 TL
Çeyrek altın alış/satış: 6.959,00 TL / 7.019,00 TL
Yarım altın alış/satış: 13.917,00 TL / 14.036,00 TL
Tam altın alış/satış: 27.251,91 TL / 27.782,93 TL
Cumhuriyet altını alış/satış: 27.752,00 TL / 27.946,00 TL
Ons altın alış/satış: 3.330,81 $ / 3.331,03 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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