Altında Ters Rüzgar: Fiyatlar Haftaya Düşüşle Başladı

Altın, son bir ayda yükselişini durdurarak haftaya düşüşle başladı. ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler ve ertelenen ticaret tarifeleri fiyatları aşağı çekti. Yurt içi piyasalarda gram altın 4.252 liradan işlem görürken, çeyrek altın 7.013 liradan satılıyor.

Altında Ters Rüzgar: Fiyatlar Haftaya Düşüşle Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yılbaşından bu yana jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarında son haftalarda dikkat çekici bir duraklama yaşanıyor. Son bir ay içinde dalgalı bir seyir izleyen altın, yeni haftaya da düşüşle başladı.

Altın fiyatlarının geri çekilmesinde en büyük etki, geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi oldu. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD ekonomisinin canlılığını koruduğunu ve iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini ortaya koydu. Bu gelişme, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelme isteğini azalttı. Güçlü gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı. Faiz indirimi beklentisi normalde altın için olumlu bir zemin oluşturabilirken, yatırımcıların mevcut ekonomik veriler doğrultusunda risk iştahlarının artması, bu olumlu etkiyi törpüledi.

Altında Ters Rüzgar: Fiyatlar Haftaya Düşüşle Başladı - Resim : 1

Altının gerilemesine yol açan bir diğer gelişme ise ABD ile Çin arasındaki ticaret tarifelerine yönelik oldu. 9 Temmuz’da yürürlüğe girmesi planlanan yeni tarifelerin 1 Ağustos’a ertelendiği haberi, piyasalarda tansiyonu düşürdü. Ticaret gerilimlerinin zayıflaması da altına olan yönelimi azalttı.

Ons altın, bu gelişmelerin ardından haftaya yüzde 1’e yaklaşan bir kayıpla başladı.

Altında Ters Rüzgar: Fiyatlar Haftaya Düşüşle Başladı - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 7 Temmuz güncel altın fiyatları...

Gram altın 4.252,67 TL
Çeyrek altın 7.013,00 TL
Yarım altın 14.027,00 TL
Tam altın 27.758,25 TL
Cumhuriyet altını 27.925,00 TL
Gremse altın 69.608,51 TL
ONS altın 3.312,52 Dolar

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın
Fiyatlar Düştü Hasat Başlamadan Ürünler Tarlada Kaldı! Fiyatlar Düştü Hasat Başlamadan Ürünler Tarlada Kaldı!
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Spotify Açıklaması Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Spotify Açıklaması
Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın! Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın!
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
ÇOK OKUNANLAR
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 8'e Yükseldi Şehit Sayısı 8'e Yükseldi
İletişim Başkanı Altun'dan 'Özel'e Soruşturma' Açıklaması İletişim Başkanı Altun'dan 'Özel'e Soruşturma' Açıklaması
Bursa’da Kent Meydanı’nda 14 Yaşındaki Çocuk Bıçakla 4 Kişiyi Yaraladı Bursa'da Bıçaklı Dehşet
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İle 'Evlilik' Genelgesi
Kavrulacağız! Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı: Termometreler Alev Alacak Kavrulacağız! Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı