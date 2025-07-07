Altında Ters Rüzgar: Fiyatlar Haftaya Düşüşle Başladı

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Yılbaşından bu yana jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarında son haftalarda dikkat çekici bir duraklama yaşanıyor. Son bir ay içinde dalgalı bir seyir izleyen altın, yeni haftaya da düşüşle başladı.

Altın fiyatlarının geri çekilmesinde en büyük etki, geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi oldu. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD ekonomisinin canlılığını koruduğunu ve iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini ortaya koydu. Bu gelişme, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelme isteğini azalttı. Güçlü gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı. Faiz indirimi beklentisi normalde altın için olumlu bir zemin oluşturabilirken, yatırımcıların mevcut ekonomik veriler doğrultusunda risk iştahlarının artması, bu olumlu etkiyi törpüledi.

Altının gerilemesine yol açan bir diğer gelişme ise ABD ile Çin arasındaki ticaret tarifelerine yönelik oldu. 9 Temmuz’da yürürlüğe girmesi planlanan yeni tarifelerin 1 Ağustos’a ertelendiği haberi, piyasalarda tansiyonu düşürdü. Ticaret gerilimlerinin zayıflaması da altına olan yönelimi azalttı.

Ons altın, bu gelişmelerin ardından haftaya yüzde 1’e yaklaşan bir kayıpla başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 7 Temmuz güncel altın fiyatları...

Gram altın 4.252,67 TL

Çeyrek altın 7.013,00 TL

Yarım altın 14.027,00 TL

Tam altın 27.758,25 TL

Cumhuriyet altını 27.925,00 TL

Gremse altın 69.608,51 TL

ONS altın 3.312,52 Dolar

Kaynak: Haber Merkezi