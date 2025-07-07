Un İhracatında Rekor Hedef Açıklandı

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Birlik tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin son 10 yıldır dünya un ihracat şampiyonluğunu aralıksız koruduğu vurgulandı. 2024 yılında toplam 3 milyon 60 bin ton un ihracatı karşılığında 1 milyar 160 milyon dolar gelir elde edildi. Türkiye'nin un üretim kapasitesi 32 milyon tona ulaşırken, bunun yaklaşık 13 milyon tonu yurt içi ve ihracat için değerlendiriliyor.

HER 4 UN PAKETİNDEN 1’İ TÜRKİYE'DEN

Dünya genelinde un pazarında %23 paya sahip olan Türkiye, ihracatta her 4 un paketinden 1'ine imzasını atıyor. Ulusoy, bu başarının sürdürülebilmesi için üretim kalitesinin korunması ve kapasite kullanım oranlarının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de değirmencilik sektöründe kapasite kullanım oranı %49 seviyesindeyken, bu oran dünya ortalamasında %65 düzeyinde bulunuyor.

İTHALAT YASAĞININ KALKMASI HAREKETLİLİK SAĞLADI

Açıklamada, geçtiğimiz dönemde uygulanan buğday ithalat yasağının kapasite kullanım oranlarını düşürdüğü, ancak yasağın kaldırılmasıyla üretimde yeniden hareketlilik yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Eren Günhan Ulusoy, iç piyasada un tüketiminin nüfus artışına paralel şekilde arttığını, bu durumun sektörün istikrarına katkı sağladığını ifade etti.

BUĞDAYDA 18 MİLYON TON REKOLTE BEKLENİYOR

Ulusoy, son iki sezona kıyasla bu yıl daha kurak bir sezon yaşansa da buğday açısından kriz yaşanmadığını, 18 milyon ton seviyesinde bir rekolte beklendiğini belirtti. “Yeni sezonda da un ihracatında dünya liderliğimizi koruyacağız. Buğdaylarımız yeterli kalitede, ithalat kanalımız da açık. 3 milyon tonluk ihracat hedefimizi sürdürüyoruz” dedi.

UN SEKTÖRÜ YİNE İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Öte yandan IAOM Avrasya Bölge Başkanlığı, bu yıl da uluslararası paydaşları İstanbul’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. 3-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek “4. IAOM Eurasia Konferans ve Sergisi”, Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya Cumhuriyetleri, ABD, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden katılımlarla gerçekleşecek.

Etkinlikte hububat, un, makarna, bulgur ve yem üreticilerinin yanı sıra değirmen makineleri, laboratuvar ekipmanları, tahıl depolama sistemleri ve paketleme firmaları gibi sektör tedarikçileri de yer alacak.

Serginin ana teması ise “Tarımda Kadının Yeri” olacak. Bu başlık altında kadın emeğinin tarımsal üretimdeki katkısına dikkat çekilecek.

Kaynak: AA