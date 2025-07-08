Tabelalar Değişecek, Motorine Yeni Zam Kapıda

Motorine 9 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruş zam geliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan ÖTV artışının ardından bu, temmuz ayındaki ikinci fiyat yükselişi olacak.

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Tabelalar Değişecek, Motorine Yeni Zam Kapıda
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3 Temmuz’da akaryakıta yapılan ÖTV zammının ardından motorin için yeni bir zam haberi daha geldi. 9 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorine 1 lira 10 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Zam haberinin ardından gözler akaryakıt istasyonlarına çevrildi.

Tabelalar Değişecek, Motorine Yeni Zam Kapıda - Resim : 1

MOTORİNE TEMMUZDA İKİNCİ ZAM

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda benzin, motorin ve otogaza ÖTV güncellemesi yapılmış; 3 Temmuz'dan itibaren benzine 2 lira 26 kuruş, motorine 2 lira 12 kuruş, otogaza ise 97 kuruş zam gelmişti. Yeni zamla birlikte motorin fiyatları temmuz ayı içinde ikinci kez artmış olacak.

8 Temmuz itibarıyla güncel fiyatlara göre zam öncesi motorinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 41 lira seviyesinde bulunuyordu. Yapılacak yeni artışla birlikte bu rakam yaklaşık 42,10 liraya çıkacak.

Tabelalar Değişecek, Motorine Yeni Zam Kapıda - Resim : 2

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT

Ankara

Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT

İzmir

Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT

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Kaynak: Haber Merkezi

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