Tabelalar Değişecek, Motorine Yeni Zam Kapıda

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3 Temmuz’da akaryakıta yapılan ÖTV zammının ardından motorin için yeni bir zam haberi daha geldi. 9 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorine 1 lira 10 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Zam haberinin ardından gözler akaryakıt istasyonlarına çevrildi.

MOTORİNE TEMMUZDA İKİNCİ ZAM

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda benzin, motorin ve otogaza ÖTV güncellemesi yapılmış; 3 Temmuz'dan itibaren benzine 2 lira 26 kuruş, motorine 2 lira 12 kuruş, otogaza ise 97 kuruş zam gelmişti. Yeni zamla birlikte motorin fiyatları temmuz ayı içinde ikinci kez artmış olacak.

8 Temmuz itibarıyla güncel fiyatlara göre zam öncesi motorinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 41 lira seviyesinde bulunuyordu. Yapılacak yeni artışla birlikte bu rakam yaklaşık 42,10 liraya çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT

Motorin: 52,25 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT

Ankara

Benzin: 51,87 TL/LT

Motorin: 53,22 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

İzmir

Benzin: 52,19 TL/LT

Motorin: 53,55 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT

Kaynak: Haber Merkezi