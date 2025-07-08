Tabelalar Değişecek, Motorine Yeni Zam Kapıda
Motorine 9 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruş zam geliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan ÖTV artışının ardından bu, temmuz ayındaki ikinci fiyat yükselişi olacak.
3 Temmuz’da akaryakıta yapılan ÖTV zammının ardından motorin için yeni bir zam haberi daha geldi. 9 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorine 1 lira 10 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Zam haberinin ardından gözler akaryakıt istasyonlarına çevrildi.
MOTORİNE TEMMUZDA İKİNCİ ZAM
Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda benzin, motorin ve otogaza ÖTV güncellemesi yapılmış; 3 Temmuz'dan itibaren benzine 2 lira 26 kuruş, motorine 2 lira 12 kuruş, otogaza ise 97 kuruş zam gelmişti. Yeni zamla birlikte motorin fiyatları temmuz ayı içinde ikinci kez artmış olacak.
8 Temmuz itibarıyla güncel fiyatlara göre zam öncesi motorinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 41 lira seviyesinde bulunuyordu. Yapılacak yeni artışla birlikte bu rakam yaklaşık 42,10 liraya çıkacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
8 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT
Ankara
Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT
İzmir
Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT
Kaynak: Haber Merkezi