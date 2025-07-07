Mehmet Şimşek İmzaladı Hepsi Kesinleşti! Zam, Kıdem Tazminatı, Bedelli Askerlik Ücreti...

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi ile bedelli askerlik bekleyenlerin gözünün kulağının çevrildiği imzayı attı. İşte detaylar...

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Mehmet Şimşek İmzaladı Hepsi Kesinleşti! Zam, Kıdem Tazminatı, Bedelli Askerlik Ücreti...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam, katsayı ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin imzayı attı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı karara göre, Şimşek’in imzasıyla imzasıyla açıklanan genelge kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruşa çıktı.

Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam oranı ise yüzde 15.57 olarak kesinleşti. Şimşek’in imzaladığı karara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık kaysayı 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,371113 olarak belirlendi.

Şimşek’in imzasıyla bedelli askerlik ücreti de netleşti. Bedelli askerlik ücreti. 280 bin 850 lira 54 kuruş olurken, yoklama kaçağı ve bakayalar için de ek ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olarak uygulanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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