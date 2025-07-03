Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı, 'Yavaşlama Sürecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti” dedi. Şimşek, enflasyonda yavaşlama eğiliminin süreceği mesajını verdi.

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Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı, 'Yavaşlama Sürecek'
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların gözünün kulağının çevrildiği enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre, enflasyon haziranda yüzde 1,37 olurken, yıllık bazda ise 35,05 olarak kayıtlara geçmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, “Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti” ifadelerini kullandı.

Şimşek, mesajında “Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak” derken, vatandaşlara de ‘müsterih olma’ çağrısında bulundu.

Şimşek, “Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek” diye yazdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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