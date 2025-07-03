Dünyanın En Değerli Şirketi Son Kararını Verdi! 9 Bin Kişi İşten Çıkarılacak

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Microsoft tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın stratejik önceliklerle uyumlu olduğu belirtildi. Açıklamada, şirketin daha çevik bir yapıya kavuşması amacıyla bazı yönetim katmanlarının azaltılacağı, süreçlerin ve rollerin sadeleştirileceği vurgulandı.

Şirketin operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi hedeflediği belirtilirken, bu yeniden yapılandırmanın toplam iş gücünün %4’ünden daha azını etkileyeceği ifade edildi.

DİNAMİK PİYASAYA UYUM VURGUSU

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Microsoft sözcüsü, “Şirketi ve ekiplerimizi, dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde konumlandırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamayı sürdürüyoruz” dedi.

KÜRESEL TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE YAYGINLAŞAN TABLO

ABD basınında yer alan bilgilere göre, işten çıkarma dalgasının dünya genelinde yaklaşık 9 bin çalışanı kapsayacağı öngörülüyor. Microsoft’un bu adımı, son yıllarda teknoloji sektöründe yeniden yapılanma ve maliyet optimizasyonu kapsamında benzer kararlar alan büyük teknoloji şirketlerinin eğilimine paralel şekilde yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi