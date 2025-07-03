Milli Emlak’tan Bomba Kampanya! 40 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çeşitli taşınmazları ihale yoluyla satışa sunmaya devam ediyor. Arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkullerin satışında tahmin edilen ihale bedelleri, dar gelirli vatandaşların da erişebileceği seviyelerde belirleniyor. Güncel ilanlara göre, bazı taşınmazlar 40.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İlan edilen satışlara göre Kütahya’nın Simav ilçesinde, 629,39 metrekare büyüklüğünde bir arsa için ihale düzenlenecek. Tahmini bedeli 50.000 TL olarak belirlenen taşınmaz için 15.000 TL teminat bedeli talep ediliyor. İhale, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.10’da yapılacak.
AMASYA’DA 40 BİN TL’YE TARLA İHALESİ
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde ise 259,41 metrekarelik bir tarla, 40.000 TL tahmini ihale bedeliyle satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmaz için belirlenen teminat bedeli 8.000 TL. İhale tarihi ise 29 Temmuz 2025 saat 13.20 olarak açıklandı.
GENİŞ KAPSAMLI SATIŞ LİSTESİ YAYINLANDI
Milli Emlak tarafından yayımlanan duyurular incelendiğinde, farklı şehirlerde yüzlerce taşınmazın satışa çıkarıldığı görülüyor. Duyurular arasında, fiyatı 40.000 TL’nin altında olan tarlalar ve 50.000 TL’den başlayan arsalar da yer alıyor. Satışa sunulan taşınmazlara ilişkin detaylı bilgi ve başvuru şartlarına Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN
İhaleler yoluyla satılan taşınmazlar, uygun fiyatları nedeniyle özellikle müstakil yaşam arayışında olanlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Emlak, bu satışlarla hem vatandaşın uygun fiyatla gayrimenkule erişimini sağlıyor hem de kamuya ait taşınmazları değerlendirmeye açıyor.