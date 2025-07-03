Milli Emlak’tan Bomba Kampanya! 40 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak

VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN

İhaleler yoluyla satılan taşınmazlar, uygun fiyatları nedeniyle özellikle müstakil yaşam arayışında olanlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Emlak, bu satışlarla hem vatandaşın uygun fiyatla gayrimenkule erişimini sağlıyor hem de kamuya ait taşınmazları değerlendirmeye açıyor.