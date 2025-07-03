Enflasyon Verisi Açıklandı, Zam Yağmuru Başladı! Akaryakıt, Sigara ve İçki Zammında Yeni Liste

Vergi artışlarının KDV ile birlikte pompa fiyatlarına etkisi ise ciddi olacak. Bu artışın ardından benzine yaklaşık 2,26 TL, motorine ise 2,12 TL zam yapılması bekleniyor. Böylece ÖTV’nin pompa fiyatı içindeki payı yeniden %30’un üzerine çıkmış olacak.