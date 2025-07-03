Enflasyon Verisi Açıklandı, Zam Yağmuru Başladı! Akaryakıt, Sigara ve İçki Zammında Yeni Liste
TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından ÖTV kalemlerinde beklenen artış da netleşti. Üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yılın ilk altı ayındaki artışı %15,71 olarak gerçekleşti. Bu oran, akaryakıt, tütün ve alkollü ürünlerdeki Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) otomatik olarak yansıtılacak. Yeni fiyatlar ise gece yarısından itibaren raflara ve pompalara yansımaya başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tütün ürünlerine yapılacak ÖTV artışı ile birlikte en düşük sigara fiyatlarına ortalama 8 ila 10 TL arasında zam geleceği öngörülüyor. Böylece sigara gruplarında en düşük fiyatın 60 TL bandının üzerine çıkması bekleniyor. Yeni fiyat listelerinin distribütörler tarafından kısa süre içinde güncellenmesi bekleniyor.
AKARYAKITA GECE YARISI ZAMMI KAPIDA
Akaryakıt ürünlerinde de litre başına maktu ÖTV tutarlarının %15,71 oranında artırılması bekleniyor. Mevcut durumda benzinde 11,98 TL, motorinde ise 11,23 TL olan maktu ÖTV, bu güncellemeyle birlikte sırasıyla yaklaşık 13,86 TL ve 13 TL seviyelerine çıkacak.
Vergi artışlarının KDV ile birlikte pompa fiyatlarına etkisi ise ciddi olacak. Bu artışın ardından benzine yaklaşık 2,26 TL, motorine ise 2,12 TL zam yapılması bekleniyor. Böylece ÖTV’nin pompa fiyatı içindeki payı yeniden %30’un üzerine çıkmış olacak.
İÇKİYE ZAM YOLDA
Alkollü içkilerdeki vergi artışı da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Örneğin, 1 litrelik rakının mevcut ÖTV tutarı 1.365,72 TL iken, yeni düzenlemeyle bu miktar %15,71’lik artışla 1.579 TL’ye yükselecek. Bu da bir litre rakıya yalnızca vergi kaynaklı 214 TL zam geleceği anlamına geliyor.
Kesinleşen vergi artışlarının gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece Türkiye genelinde başta sigara, alkol ve akaryakıt olmak üzere birçok temel tüketim kaleminde fiyatlar yeniden yükselmiş olacak.