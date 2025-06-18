Bakan Mehmet Şimşek'ten Flaş Açıklamalar: İstifa Edecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddiaları sık sık gündem oluyor. Şimşek, AKP milletvekilleriyle buluşmasında söylentilere gülerek yanıt verdi ve istifa söz konusu olmadığını net bir dille açıkladı.

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Bakan Mehmet Şimşek'ten Flaş Açıklamalar: İstifa Edecek mi?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine yönelik iddialar gündemi sık sık meşgul ediyor. Kulis bilgisi olarak sunulan iddiaya dayalı haberler için daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklamalar geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" denilmişti.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Flaş Açıklamalar: İstifa Edecek mi? - Resim : 1

'GÜLÜYORUM'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’nin Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri ile bir araya geldi. Şimşek, istifa haberlerine ilişkin konuştu.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Bakan Şimşek, bazı milletvekillerinin zaman zaman ‘Mehmet Şimşek istifa edecek, istifa ediyor’ şeklindeki iddiaları hatırlatmaları üzerine gülerek yanıt verdi.

Bakan Şimşek, "Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok. Aslında bu soruya cevap vermeye de gerek duymuyorum ama istifa söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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