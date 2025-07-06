İslam Memiş Çok Net Açıkladı! Ne Altın Ne de Dolar Bu Yatırım Çok Kazandıracak

PİYASALAR TRUMP’IN ORTADOĞU AÇIKLAMASINA ODAKLANDI

İslam Memiş’e göre piyasaların yeni yönünü belirleyecek en önemli etken, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ile ilgili yapacağı açıklama olacak. Trump’tan gelecek olası bir barış mesajının altın fiyatlarını aşağı çekebileceğini öne süren Memiş, "Ancak savaş ihtimalinin devam edeceği yönünde açıklamalar gelirse, kasım ayına kadar gram altında 4.500 TL seviyesi hedef haline gelebilir" değerlendirmesini yaptı. Yatırımcılara, geçmiş haftalarda yaşanan fırsatı kaçıranların yeni bir alım fırsatı için hazırlıklı olması gerektiğini de hatırlattı.