İslam Memiş Çok Net Açıkladı! Ne Altın Ne de Dolar Bu Yatırım Çok Kazandıracak
Finans Uzmanı İslam Memiş, piyasaların nabzını tutarak yatırımcıları uyardı. Geride kalan haftada gram altında yaşanan sert düşüşü fırsat olarak değerlendiren Memiş, yılın ikinci yarısında dikkatlerin farklı bir yatırım aracına kayabileceğini belirtti. Ayrıca, küresel gelişmelerin piyasaları yeniden şekillendirebileceğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, geçtiğimiz hafta gram altında görülen gerilemeye dikkat çekerek, bu düşüşün "üçüncü dalış trendi" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Memiş, gram altının 4.195 TL seviyelerine kadar gerilediğini ve bu seviyelerden alım yapan yatırımcıların kısa sürede kazanç sağladığını söyledi. Haftanın son işlem gününde gram altının 4.290 TL seviyesine yükselmesiyle yatırımcının yaklaşık 100 TL'lik bir değer artışıyla karşılaştığını ifade eden Memiş, "Yeni hafta için odak noktamız değişiyor" dedi.
PİYASALAR TRUMP’IN ORTADOĞU AÇIKLAMASINA ODAKLANDI
İslam Memiş’e göre piyasaların yeni yönünü belirleyecek en önemli etken, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ile ilgili yapacağı açıklama olacak. Trump’tan gelecek olası bir barış mesajının altın fiyatlarını aşağı çekebileceğini öne süren Memiş, "Ancak savaş ihtimalinin devam edeceği yönünde açıklamalar gelirse, kasım ayına kadar gram altında 4.500 TL seviyesi hedef haline gelebilir" değerlendirmesini yaptı. Yatırımcılara, geçmiş haftalarda yaşanan fırsatı kaçıranların yeni bir alım fırsatı için hazırlıklı olması gerektiğini de hatırlattı.
YILIN YENİ ŞAMPİYONU...
Altının yılın ilk yarısında yatırımcıya en çok kazandıran araçlardan biri olduğunu söyleyen Memiş, ikinci yarı için bu unvanın gümüşe geçebileceğini kaydetti. Gümüşün piyasada güçlü bir performans sergilediğine dikkat çeken Memiş, "Yılın ikinci yarısının favorisi gümüş olabilir. Bu alanda yatırım yapmayı düşünenler, hareketliliği yakından izlemeli" dedi.
EURO MU DOLAR MI? YANIT NET
Dövizin bir yatırım aracı olmadığını sık sık vurgulayan İslam Memiş, dövizle ticaret yapanlar için “Euro mu dolar mı?” sorusuna yanıt verdi. Bu süreçte Euro’nun dikkat çekici şekilde kazandırdığını belirten Memiş, "Euroya yönelik kâr satışları gelebilir, ancak ticaret yapanlar için Euro şu an daha avantajlı görünüyor" diye konuştu. Serbest piyasada Euro’nun, resmi kura kıyasla daha uygun koşullarda temin edilebildiğini de hatırlattı.
BORÇLA ALTIN ALANA HAPİS RİSKİ
Son dönemde yükselen kredi kartı borçlarıyla birlikte vatandaşların altın alımında başvurduğu tehlikeli yöntemleri de değerlendiren Memiş, önemli bir yasal uyarıda bulundu. Kredi kartıyla altın alıp bozdurarak nakde çevirmek isteyen vatandaşların tefecilik suçlamasıyla karşılaşabileceğine dikkat çeken Memiş, “Kredi kartı limiti dolan vatandaşlar bu yöntemi kullanarak yasal riske giriyor. Kuyumcu olmayan kişilerin bu işlemi yapması ciddi cezalara neden olabilir” ifadelerini kullandı.
Altına uygulanan taksit sayısının 12 aydan 6 aya düşürüldüğünü de hatırlatan Memiş, bu sınırlamanın bazı vatandaşları yasa dışı yöntemlere yönelttiğini belirterek, “Taksitle altın alıp nakite çevirmek sakıncalı bir işlemdir, yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerekiyor” uyarısını yaptı.
YATIRIMDA YENİ DÖNEM: ODAKTA GÜMÜŞ VE KRİPTO
İslam Memiş, yılın ikinci yarısında yatırımcıların yalnızca klasik araçlara değil, aynı zamanda kripto para piyasasına da ilgi gösterebileceğini belirtti. “Altın mı Bitcoin mi?” sorusuna yanıt veren Memiş, bu kez tercihini Bitcoin’den yana kullandı. Bu açıklama, piyasalarda dengelerin değişebileceği yeni bir döneme işaret ediyor.