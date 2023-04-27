Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (27 Nisan 2023)

ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizine ilişkin risklerin yeniden başlaması sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Endişelerin yeniden alevlenmesi sonrası gram altın yükselirken, altının onsu kritik seviye olan 2 bin doların üzerine çıktı.

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Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (27 Nisan 2023)

ABD'de bankacılık sektörüne dair endişelerin yeniden alevlenmesi sonrasında güvenli liman olan altına talep arttı.

Bankacılık krizine ilişkin risklerin açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna gelmesi sonrası altının onsu kritik seviye olan 2 bin doların üzerine çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından önceki kapanışa göre, yüzde 0,72 artışla bin 251 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla bin 242 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 50 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 310 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU YÜKSELİŞTE

Altının ons fiyatı dün bin 990 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,60 yükselişle 2 bin 2 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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