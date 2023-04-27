Dolar/TL'de gözler saat 14.00'te: Yükseliş sürüyor!

ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi, açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna yerleşti.

Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin beklentiler de yeniden belirsizleşti. Buna göre, Fed'in mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin öngörüler yüzde 70 seviyesine gerilerken, bankanın mayıs ayını pas geçerek haziranda faiz artışı yapabileceği öngörüleri de dillendirilmeye başlandı.

GÖZLER SAAT 14.00'TE

Yurt içinde ise gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'te açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 19,43 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 19,4232'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dün yüzde 0,4 azalan dolar endeksi, yeni günde yatay seyirle 101,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1060'tan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem