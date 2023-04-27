Euro, yeni rekora imza attı!
Son dakika haberi | Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin dünyada artan resesyon riskine karşın faiz artırmaya devam edeceklerine yönelik açıklamaları sonrası Euro, yeni rekor kırdı.
Küresel piyasalarda ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artması, yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerini törpülerken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.
Söz konusu gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin dünyada artan resesyon riskine karşın faiz artırmaya devam edeceklerine yönelik açıklamaları sonrası Euro, değer kazandı.
EURO'DA YENİ REKOR
Yaşanan gelişmeler sonrası Euro, yeni güne rekor seviyede başlayarak 21,55 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
Dünkü kapanışta Euro, günü 21,43'den tamamlamıştı.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Öte yandan bugün gözler saat 14.00'te açıklanacak yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Kaynak: Gerçek Gündem