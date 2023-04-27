Ekonomik güven endeksi yükseldi, inşaat sektörü yine güven vermedi!

Ekonomik güven endeksi mart ayında 98,8 iken, nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise, yüzde 0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi yükseldi, inşaat sektörü yine güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, Ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,8 iken, Nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN VERMEDİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.

100'DEN KÜÇÜK OLMASI KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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