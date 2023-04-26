Altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 241 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 372 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,41 artışla 1 milyon 365 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 48 milyon 991 bin 405,55 lira, işlem miktarı ise 2.293 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 339 milyon 373 bin 103,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.320.000,00 2.074,00
En Düşük 1.241.440,00 1.990,00
En Yüksek 1.372.500,00 2.115,00
Kapanış 1.365.000,00 2.087,00
Ağırlıklı Ortalama 1.345.871,74 2.071,79
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.048.991.405,55  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.293  
Toplam İşlem Adedi 92

Kaynak: AA

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