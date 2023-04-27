Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 4.777,51 puandan başladı.

Son Güncelleme:
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,99 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 4.777,51 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile iletişim oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 4.783,50 puandan kapattı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artmasıyla yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerinin törpülendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ayrıca TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de 1. çeyrek GSYH, kişisel harcamalar ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa
Son Güncelleme:
Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki korkutan tehlike... Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki korkutan tehlike...
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi
Banyodan ve mutfaktan gelen kötü gider kokusunu yok eden tüyo! 10 dakika sürmüyor Banyodan ve mutfaktan gelen kötü gider kokusunu yok eden tüyo! 10 dakika sürmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor? Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor?
Detaylar ortaya çıktı: Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti? Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti?
Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü
Kurtulmuş ve Turan peş peşe açıkladı: Anketlere 'güvenmeyen' AKP, anket sonucu paylaştı Kurtulmuş ve Turan peş peşe açıkladı: Anketlere 'güvenmeyen' AKP, anket sonucu paylaştı
Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir