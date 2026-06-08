Altın Çakıldı Petrol Fırladı: Piyasalara Orta Doğu'da Savaş Şoku

Orta Doğu’da barış görüşmelerinin başarısız olmasının ardından yeniden füzeler ateşlenirken, piyasalar da sert bir darbe aldı. İran’ın İsrail’i hedef almasıyla petrol 97 doları aşarken, altın 6.400 liranın altına geriledi. Petrol 100 dolar sınırına doğru yaklaşırken, gözler yeniden Orta Doğu'dan gelecek yeni haberlere kilitlendi.

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Altın Çakıldı Petrol Fırladı: Piyasalara Orta Doğu'da Savaş Şoku
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Orta Doğu’da füzelerin yeniden ateşlenmesi, piyasalarda yeni haftaya tedirgin bir başlangıç yapılmasına sebep oldu. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının ardından İran’ın İsrail’i füzelerle hedef alması, petrolde artışa altında ise düşüşe yol açtı.

PETROL YENİDEN 100 DOLAR SINIRINA DAYANDI

Geçen haftayı 92,80 dolardan tamamlayan Brent petrol, sabah saatlerinde 97 doların üzerine çıkarak %4,6'lık değer kazandı. Nisan ayından bu yana devam eden ateşkes sürecinde İran’ın ilk kez İsrail’i füzelerle hedef alması, çatışmaların tekrar büyüyebileceği ve ateşkesin sonlanacağı endişelerini artırdı.

TRUMP'TAN İTİDAL ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump’ın taraflara itidal çağrısı yapması ve İsrail’den misilleme yapmamasını isteyeceğinin belirtilmesi, piyasalarda daha sert hareketleri geçici olarak engelledi. Ancak analistler, olası bir karşı saldırı halinde petrol fiyatlarında 100 dolar seviyesinin kritik hale gelebileceğini belirtiyor.

ALTINDA GERİLEME SÜRÜYOR

Öte yandan geçen hafta %-4,7 gibi yüksek oranda değer kaybeden ve 4.328 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, yeni haftaya da Orta Doğu baskısıyla giriş yaptı. İlk işlemlerde ons 4.300 dolar sınırına yaklaştı. TSİ 09:25 itibarıyla ons, 4.309 dolara gerilerken gram altın ise 6.356 lira seviyesine çekildi.

Uzmanlara göre bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verileri, altının yönü açısından belirleyici olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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