Altın Alacaklar Dikkat! Fiyatlar Bir İniyor, Bir Çıkıyor...

Altın, haftanın sonuna yaklaşırken yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında son durum belli oldu. Gram altın 4.268 liradan, çeyrek altın ise 7.021 liradan satılıyor.

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Altın Alacaklar Dikkat! Fiyatlar Bir İniyor, Bir Çıkıyor...
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10 Temmuz 2025 Perşembe sabahı itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İç piyasada döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve küresel ekonomik gelişmeler, altının yönünü belirleyen temel etkenler arasında yer alıyor.

Yatırım planı yapan vatandaşlar ve finans piyasası takipçileri, "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Ons altın yükseliyor mu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Açıklanan sabah verileri, altın fiyatlarında dikkat çeken bir tabloyu ortaya koyuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

4.380 lira seviyelerine çıkarak rekor kıran altın, bir süredir düşüş eğilimindeydi. Altında dalgalı seyir devam ediyor. İşte 10 Temmuz 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde güncellenen altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.267,77 TL – Satış 4.268,19 TL
Çeyrek Altın: Alış 6.955,00 TL – Satış 7.021,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.910,00 TL – Satış 14.043,00 TL
Tam Altın: Alış 27.274,62 TL – Satış 27.826,15 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.738,00 TL – Satış 27.958,00 TL
Ata Altın: Alış 28.126,95 TL – Satış 28.850,43 TL
Ons Altın: Alış 3.316,41 Dolar – Satış 3.316,68 Dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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